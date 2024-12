Nakon drame zbog izvanrednog stanja u Južnoj Koreji, život vraćen u normalu

Podijeli :

ANTHONY WALLACE / AFP

Stanovnici Južne Koreje u srijedu su kao i obično otišli na poslove i u škole, a u glavnom gradu Seulu gotovo da i nije bilo naznaka da su šest sati izvanrednog stanja i prekonoćna politička kriza utjecali na svakodnevni život.

Grad s devet milijuna stanovnika dan je započeo uobičajenom jutarnjom gužvom u vlakovima i na cestama nakon što je predsjednik Yoon Suk Yeol odustao od svog neuspjelog pokušaja da zabrani političke aktivnosti i cenzurira medija.

No, mnogi su bili šokirani naglim razvojem događaja, koji je smanjio cijenu dionica kao i vrijednost južnokorejske valute na najniže razine u proteklih nekoliko godina i to u vrijeme sve sporijeg gospodarskog rasta.

Izvanredno stanje je u Južnoj Koreji, otkako je postala republika 1948., proglašeno više od deset puta, no posljednji put se to zbilo prije četiri desetljeća kada je general Chun Doo-hwan izveo državni udar i vladao od 1980. do 1988.

Pedesetgodišnja stanovnica Seula Gang He-Soo rekla je da se slučajno probudila i čula vijesti. “Najprije sam bila uplašena i veoma zbunjena. Mislila sam: “Što se događa? Je li to nešto što bi se stvarno moglo dogoditi u ovom dobu?’ Nisam mogla zaspati dok izvanredno stanje nije ukinuto jer sam bila toliko prestravljena”, kazala je Gang, šećući glavnom komercijalnim i turističkim distriktom glavnog grada Gwanghwamunom.

Yoon je izvanredno stanje proglasio tijekom televizijskog obraćanja uživo oko 20.30 po lokalnom vremenu u utorak, no odustao je nakon što su parlamentarni zastupnici, usprkos kordonima policije i specijalnih postrojbi oko zgrade parlamenta, glasanjem odbacili njegov dekret.

Predsjednikov ured je objavio da je izvanredno stanje proglašeno tijekom noći kako bi se “na najmanju moguću mjeru svela šteta za nacionalnu ekonomiju i živote ljudi”.

Južnokorejski vojnici, opremljeni puškama, tjelesnim oklopima i uređajima za noćno gledanje, viđeni su kako ulaze u zgradu parlamenta u Seulu kroz razbijene prozore.

Također, nad zgradom su letjeli helikopteri.

“Bilo je to iskustvo koje sam samo vidio u filmovima te sam shvatio koliko je to ozbiljnije nego što sam zamišljao”, rekao je 39-godišnji građanin Seula Kim Byeong-In, dodavši da je zabrinut zbog posljedica za gospodarstvo.

“Duboko sam uznemiren ovom vrstom situacije i zabrinut sam za budućnost naše zemlje”, kazao je Kim.

Mnogi ljudi su ostali budni do kasno u noć prateći razvoj događaja, o kojem su mediji nastavili izvještavati unatoč tome što je Yoon proglasio da se izvanredno stanje odnosi i na medijie.

Nakon što su se pojavile prve vijesti, inače tihi putnici podzemne željeznice u glavnom gradu su počeli razgovarati međusobno. Jedan je muškarac suputniku pročitao vijesti, kazao je očevidac za Reuters.

Prosvjedi, panična kupovina

Tisuće ljudi došle su do zgrade parlamenta kasno u utorak te ostalo tamo preko noći tražeći blokadu Yoonovog dekreta, a potom i njegovo uhićenje i ostavku.

Gotovo dvije trećine parlamenta od 300 zastupnika je tijekom noći došlo u zgradu kako bi glasali o odbacivanju izvanrednog stanja.

Veći južnokorejski trgovački lanac, koji nije htio biti imenovan kako bi izbjegao povezivanje s trenutnom političkom situacijom, rekao je da je prodaja konzervirane hrane u njegovim trgovinama porasla za 337 posto između 23 i 24 sata u utorak, u usporedbi s istim razdobljem tjedan dana ranije.

Prodaja instant rezanaca je narasla za 254 posto, a flaširane vode za 141 posto, rekao je glasnogovornik lanca za Reuters.

Neke kompanije su preko noći savjetovale svojim zaposlenicima da rade od kuće, no poduzeća su bila otvorena, a jutarnja gužva je bila normalna.

Najveći sindikalni savez u zemlji je u srijedu rekao da će deseci tisuća njegovih članova štrajkati dok Yoon ne podnese ostavku te da će navečer održati skup u središtu Seula.

Nekoliko drugih prosvjeda se također očekuje u srijedu.

“Znao sam samo da je iz nekog razloga proglašeno izvanredno stanje, no završilo je bez ičega značajnoga, zbog čega se razlog čini besmislenim. Meni je to bilo samo malo čudno”, kazao je stanovnik glavnog grada Park Jun-Yeop.

