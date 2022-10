Znakovi koju ukazuju na to da bi Putin mogao upotrijebiti nuklearno oružje

Podijeli:







Izvor: AFP PHOTO

Apokaliptični ruski nuklearni napad na Ukrajinu bit će posljednji korak na razornoj "ljestvici eskalacije", upozorio je stručnjak.

Paul Ingram iz Centra za proučavanje egzistencijalnog rizika na Sveučilištu u Cambridgeu iznio je korake koje bismo mogli vidjeti uoči hipotetskog smrtonosnog lansiranja nuklearnog oružja. Dodao je da jednom kada krenemo tim putem, postaje sve teže vratiti se. To je napomenuo nakon što je šef GCHQ-a Sir Jeremy Fleming ustvrdio da britanski špijuni pažljivo prate sva moguća ruska nuklearna kretanja.

Ingram je za The Sun Online rekao: “Nuklearni napad bez ikakvog upozorenja nije vjerodostojan ishod. Imali bismo upozorenja. Nuklearne rakete su tu prije svega kao sredstvo odvraćanja. Njihovo korištenje je nevjerojatno opasno, i to ne samo iz očitih razloga. Možda neće dobro funkcionirati. Vrlo su destruktivna, ali možda nemaju željeni vojni ili politički utjecaj. U vojnom smislu, to je kao da skačeš s litice.”

Eskalacija retorike

Posljednjih tjedana Putin je nastojao pojačati prijetnje i jezik koji uključuju i uporabu njegovog nuklearnog arsenala. Upravo ovog tjedna u bombastičnom izvješću tvrdi se da je Putin upozorio milijardera Elona Muska da će koristiti nuklearke ako Ukrajina pokuša ponovno zauzeti Krim.

I ranije ovog mjeseca, vlada Rusije je promaknula nasilnog vojskovođu Ramzana Kadirova na poziciju generala, koji je zahtijevao od Rusije da ispali nuklearke na Ukrajinu.

Također je postavio svog nemilosrdnog “generala Armagedona”, Sergeja Surovkina, kao šefa oružanih snaga. Vjeruje se kako je general, zloglasan po nemilosrdnom bombardiranju Sirije, odgovoran za ovotjedno neselektivno granatiranje civilnih ciljeva u Ukrajini.

Kibernetički napadi

Svakom nuklearnom napadu na Ukrajinu prethodio bi porast kibernetičkih napada na Veliku Britaniju, upozorio je stručnjak.

Stručnjak za obranu Edward Lucas izjavio je za The Sun Online da bi veliki kibernetički napad “mogao srušiti Nacionalnu mrežu”, što bi dovelo do nereda za samo nekoliko dana. Upozorio je kako bi drugi kibernetički napadi mogli biti usmjereni na mobilne mreže, beskontaktne načine plaćanja i prometne veze.

Kretanje oko nuklearnih lokacija

Ruski arsenal taktičkih nuklearki čuva se u brojnim skladištima diljem Rusije, pojasnio je Ingram.

Veteran britanskih oružanih snaga, potpukovnik Stuart Crawford dodao je da Rusi neće moći pomaknuti svoje nuklearne bombe bez da ih se otkrije. “Bojeve glave moraju biti premještene u projektile ili u zalihe topničkog streljiva”, rekao je za The Sun. “Moraju se izvaditi iz bunkera, Amerikanci će to vidjeti čim se to dogodi. Ako Rusija rasporedi svoje nuklearno oružje, osveta Zapada bit će brza i strašna. Rusija bi vjerojatno prestala postojati kao država u svom sadašnjem stanju.”