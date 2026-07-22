GRADONAČELNIK NEW YORKA
Zohran Mamdani: Provjerili smo sve mogućnosti - nemam ovlasti za uhićenje Netanyahua. Ima ih SAD
Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani priznao je u utorak da nema ovlasti uhititi Benjamina Netanyahua, ali je pozvao američke savezne vlasti da to učine ako izraelski premijer kasnije ove godine posjeti Sjedinjene Države.
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„Benjamin Netanyahu je ratni zločinac, arhitekt užasnog genocida nad palestinskim narodom“, rekao je Mamdani u videu objavljenom na društvenim mrežama.
Dodao je da smatra kako je nalog Međunarodnog kaznenog suda (ICC) za Netanyahuovo uhićenje zbog navodnih ratnih zločina opravdan, no priznao je da nema zakonske ovlasti provesti ga, piše Guardian.
„Moja administracija ispitala je sve mogućnosti koje postoje prema važećem zakonu kako bi utvrdila može li Grad New York provesti nalog Međunarodnog kaznenog suda za uhićenje Benjamina Netanyahua ako dođe ovamo“, rekao je Mamdani.
„Jasno je da nemamo neovisne zakonske ovlasti za provedbu tog naloga.“
„Savezna vlada, međutim, ima takve ovlasti i pozivam je da se pridruži ICC-u i provede ovaj nalog“, dodao je gradonačelnik.
„Želim biti potpuno jasan: Benjamin Netanyahu nije dobrodošao u New York, kao ni bilo koji drugi ratni zločinac koji je na slobodi.“
Netanyahu bi u rujnu trebao doputovati u New York na zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda.
"Netanyahuu je mjesto u Haagu
Mamdani je prošlog tjedna rekao da razmatra može li ga uhititi tijekom tog posjeta, nakon što je tijekom prošlogodišnje kampanje za gradonačelnika obećao da će to učiniti.
„Vjerujem da je premijeru Netanyahuu mjesto u Haagu“, rekao je Mamdani, misleći na nizozemski grad u kojem se nalazi Međunarodni kazneni sud, koji je 2024. izdao nalog za Netanyahuovo uhićenje.
Sjedinjene Države ne priznaju nadležnost ICC-a i nisu članica tog suda.
Njegove izjave izazvale su kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je poručio da Netanyahu „neće biti uhićen“ na američkom tlu.
Oglasio se i Netanyahu
Trump je na društvenim mrežama napisao da se Netanyahu „bori protiv Islamske Republike Iran“ te da su „jedini koji bi trebali biti uhićeni ljudi koji su Iran odveli u ovu dosad nezabilježenu spiralu smrti i razaranja“.
Netanyahu je, s druge strane, rekao da ga Mamdanijeve izjave „ne zabrinjavaju“.
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