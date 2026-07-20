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Mamdani želi uhititi Netanyahua ako dođe u New York: "On je ratni zločinac"
Gradonačelnik New Yorka rekao je u razgovoru za New York Times da je u "aktivnim konzultacijama" s gradskim pravnim odjelom o tom pitanju.
Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio je da razmatra može li njegova administracija uhititi Benjamina Netanyahua ako, kako se očekuje, izraelski premijer u rujnu doputuje u grad na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda.
Mamdani je to rekao u subotnjoj epizodi podcasta The Interview New York Timesa, ponovivši stavove koje je tom listu iznio tijekom prošlogodišnje uspješne kampanje za gradonačelnika, prenosi Guardian.
"Vjerujem da je premijeru Netanyahuu mjesto u Haagu", rekao je Mamdani, misleći na nizozemski grad u kojem se nalazi Međunarodni kazneni sud (ICC), koji je u studenome 2024. izdao nalog za Netanyahuovo uhićenje zbog navodnih ratnih zločina u Gazi.
"On je ratni zločinac protiv kojeg je Međunarodni kazneni sud podigao optužnicu, a to je mišljenje koje dijele mnogi ljudi, isključivo zbog posljedica njegovih postupaka tijekom proteklih godina", dodao je.
"Učinit ćemo sve što mi zakon dopušta"
Mamdani je rekao da nije siguran ima li zakonske ovlasti naložiti njujorškoj policiji (NYPD), koja je pod njegovim nadzorom, da privede stranog državnika poput Netanyahua. No istaknuo je da je o tome u "aktivnim razgovorima" s gradskim pravnim odjelom.
"Učinit ćemo sve što mi zakon u New Yorku dopušta. Ali nećemo pisati vlastite zakone kako bismo to postigli", rekao je.
Nalog za uhićenje koji je ICC izdao protiv Netanyahua i drugih izraelskih čelnika tereti ih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi, uključujući "izgladnjivanje kao metodu ratovanja te ubojstva, progon i druga nečovječna djela".
Tijekom kampanje za gradonačelnika Mamdani je izraelske vojne operacije u Gazi nazvao genocidom, a Netanyahua ratnim zločincem. U razgovoru za New York Times u rujnu rekao je da bi naložio NYPD-u da uhiti Netanyahua ako ikada dođe u New York. Istodobno je napad Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. nazvao "strašnim ratnim zločinom".
New York Times tada je citirao pravne stručnjake koji su ocijenili da bi Mamdaniju bilo "praktički nemoguće" provesti takvo uhićenje te da bi time mogao doći u izravan sukob sa saveznom vladom SAD-a.
Sjedinjene Američke Države nisu članica Međunarodnog kaznenog suda i ne priznaju njegovu nadležnost. U veljači 2025., na početku svog predsjedničkog mandata, Donald Trump uveo je gospodarske sankcije protiv ICC-a, tvrdeći da Sud nema nadležnost nad SAD-om ni Izraelom.
Američki državni tajnik Marco Rubio potom je poručio da će "rastaviti" Sud, optuživši ga da "vodi rat protiv naše zemlje, ne mecima ili projektilima, nego silom takozvanog međunarodnog prava".
Netanyahu, koji se u listopadu suočava s teškom izbornom utrkom, nedavno je u radijskom intervjuu odbacio Mamdanijeve prijetnje uhićenjem, rekavši da nije zabrinut.
Iako Mamdani to niječe, Netanyahu ga je također optužio da podupire Hamas.
"On je na strani terorista", rekao je Netanyahu za njujorški WABC. "Problem je što ne razumije ili ga nije briga da oni koji mrze Židove i Izrael na kraju mrze i Ameriku."
Izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon optužio je Mamdanija, prvog muslimanskog gradonačelnika New Yorka, da ne čini dovoljno u borbi protiv rastućeg antisemitizma u gradu. Mamdani je odgovorio kako je povećao financiranje gradskog ureda za borbu protiv zločina iz mržnje.
"Izraelski premijer Netanyahu doći će u New York, ponosno će se obratiti Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i pred svijetom iznijeti istinu Izraela te njegovo nepokolebljivo pravo na obranu svojih građana", rekao je Danon.
Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz također je Mamdanijeve prijetnje nazvao "čistim političkim kazalištem", podsjetivši da SAD nije članica Međunarodnog kaznenog suda.
Očekuje se da će svjetski čelnici država članica UN-a u rujnu doputovati u New York na godišnje zasjedanje Opće skupštine. Netanyahu je prethodnih godina redovito sudjelovao na tom događaju.
"Ne govorimo o osobnoj procjeni"
"Ne govorimo o osobnoj procjeni Benjamina Netanyahua", rekao je Mamdani u podcastu New York Timesa. "Govorimo o Međunarodnom kaznenom sudu i činjenici da postoji nalog za njegovo uhićenje. Važno je govoriti o težini takve optužbe, a ja ću kao gradonačelnik New Yorka postupati u skladu sa zakonima New Yorka."
Mamdanijeve izjave dolaze u trenutku kada njegov stav prema Izraelu postaje sve manje marginalan unutar Demokratske stranke.
Gotovo polovica demokratskih zastupnika u Zastupničkom domu američkog Kongresa u srijedu je glasovala za ukidanje 3,3 milijarde dolara vojne pomoći Izraelu. Prijedlog nije prošao, ali je pokazao slabljenje bezuvjetne potpore Izraelu, što potvrđuju i istraživanja javnog mnijenja.
Upitan koliku političku važnost pridaje Izraelu i američkoj potpori toj zemlji, Mamdani je rekao da rat u Gazi snažno motivira birače diljem SAD-a, što se, prema njegovim riječima, pokazalo i na izborima za Zastupnički dom u New Yorku u lipnju, gdje su pobijedili kandidati koje je podržavao.
"Teško je pronaći promašeniji politički pristup od onoga koji je naša zemlja zauzela prema Gazi i Palestini", zaključio je.
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