Zračne uzbune diljem Ukrajine

Dvije osobe poginule su u eksploziji u padu projektila u Przewodowu, selu na istoku Poljske blizu granice s Ukrajinom. Poljska je u noći s utorka na srijedu potvrdila da su projektili ruske proizvodnje, ali i da nemaju potvrdu tko ih je ispalio. Poljska je vlada objavila i da da podižu razinu pripravnosti vojnih jedinica, a svjetske vođe održale su hitni sastanak.

Dopisnik FT-a iz Ukrajine Christopher Miller objavio je na Twitteru da je razgovarao s Dmitrom Kulebom, ukrajinskim ministrom vanjskih poslova, koji je rekao: “Nemamo ništa novo za objaviti jer čekamo završetak istrage. Nakon završetka istrage ažurirat ćemo našu izjavu. Preuranjeno je za komentare dok se istraga ne završi. Vidjeli smo Bidenovu izjavu”.

Miller također izvještava da su trenutačno u cijeloj Ukrajini na snazi sirene za zračnu uzbunu i uzbune.

