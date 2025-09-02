Oglas

"Gubimo ono najvažnije!"

Život na otoku pred velikim izazovom

Mateja Ištuk
02. ruj. 2025. 09:28

Život na otoku Visu ulazi u fazu neizvjesnosti. Građani i lokalni čelnici sve glasnije upozoravaju da se odlučuje o resursu bez kojeg nema opstanka. Strah od gubitka kontrole i nametanja većih troškova podiže tenzije.

Vis komiža voda

