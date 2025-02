Ide li se u rekonstrukciju Vlade? HDZ-ovac: Premijer će o tome donijeti konačnu odluku

Podijeli :

Maksimilijan Šimrak, saborski zastupnik HDZ-a, u N1 Studiju uživo s našom Ankom Bilić Keserović komentirao je mogućnost rekonstrukcije Vlade.

“Što se tiče rekonstrukcije Vlade, predsjednik Vlade je kao i u nogometu izbornik, trener, on odlučuje tko će biti u timu i kada će za to biti potreba. On će o tome donijeti konačnu odluku”, rekao je Šimrak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.