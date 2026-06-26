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vrhunac urbanog planiranja

Grad u kojem možete živjeti danima bez izlaska na ulicu: Skriveni Toronto ispod nebodera

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N1 Info
|
26. lip. 2026. 06:29
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Dok većina turista Toronto upoznaje s vrha slavnog tornja, pravi život odvija se duboko ispod grada. PATH, najveći podzemni sustav hodnika na svijetu, omogućuje da danima ne kročite na ulicu. Je li to vrhunac urbanog planiranja ili simbol grada prilagođenog korporacijama, a ne ljudima? Hrvoje Krešić donosi priču o fascinantnom inženjerskom pothvatu koji otvara i neugodno pitanje: Je li ovakav grad još uvijek po mjeri čovjeka?

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Teme
sp 2026 sp 2026. toronto

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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