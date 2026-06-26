Stanko Zovak i George Dulcich
Kako Amerikance nasmijati pričama o hrvatskim stereotipima? Ovi hrvatsko-američki stand up komičari uspješni su u tome
Stanko Zovak i George Dulcich dva su hrvatsko-američka stand up komičara koji su sinoć nastupili u Philadelphiji baveći se - Hrvatskom, hrvatskim stereotipima... Zašto baš Hrvatska, imaju li publiku za te šale, smiju li se ljudi... samo su neka od pitanja na koja su odgovarali našem Hrvoju Krešiću.
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SK
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