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Stanko Zovak i George Dulcich

Kako Amerikance nasmijati pričama o hrvatskim stereotipima? Ovi hrvatsko-američki stand up komičari uspješni su u tome

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N1 Info
|
26. lip. 2026. 15:11
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Stanko Zovak i George Dulcich dva su hrvatsko-američka stand up komičara koji su sinoć nastupili u Philadelphiji baveći se - Hrvatskom, hrvatskim stereotipima... Zašto baš Hrvatska, imaju li publiku za te šale, smiju li se ljudi... samo su neka od pitanja na koja su odgovarali našem Hrvoju Krešiću.

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Teme
hrvoje krešić sp 2026 sp 2026.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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