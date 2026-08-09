Sudar vlakova: HŽ Infrastruktura objavila kad bi pruga mogla biti ponovno otvorena

Damir Spehar/PIXSELL

Uklanjanje putničkog i teretnog vlaka, koji su se u subotu sudarili kod Škrinjara, trebalo bi biti završeno tijekom današnjeg dana, a nakon sanacije oštećenja pruga bi u ponedjeljak trebala biti ponovno puštena u promet, doznaje Hina iz HŽ Infrastrukture.

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Glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar rekla je da se na uklanjanju posljedica željezničke nesreće radilo cijelu noć te da su s teretnog vlaka već uklonjeni svi vagoni.

Na mjestu nesreće ostala je lokomotiva teretnog vlaka te putnički elektrobaterijski vlak, za čije je uklanjanje potreban dolazak stručne ekipe Končara zbog baterijskog sustava.

Felbar je rekla da se tijekom nedjelje očekuje uklanjanje oba vlaka, nakon čega slijedi sanacija pruge.

Pruga nije teže oštećena

Prema dosadašnjim informacijama, pruga u sudaru nije teže oštećena. Bit će potrebno zamijeniti nekoliko pragova i obaviti potrebne radove, a iz HŽ Infrastrukture očekuju da bi pruga u ponedjeljak trebala biti ponovno puštena u promet.

U sudaru putničkog i teretnog vlaka, koji se dogodio u subotu oko 10 sati na željezničkoj pruzi Sveti Ivan Žabno – Gradec, nedaleko od Škrinjara, ozlijeđeno je ukupno 25 osoba.

Prema podacima koprivničko-križevačke policije, putničkim vlakom upravljao je 61-godišnji strojovođa i kretao se iz smjera Gradeca prema Svetom Ivanu Žabnu, dok je teretnim vlakom upravljao 20-godišnji strojovođa koji se kretao iz suprotnog smjera.

Uzrok sudara i dalje nepoznat

Među 25 ozlijeđenih su dvojica strojovođa i 43-godišnji kondukter. Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u zdravstvenim ustanovama, a kvalifikacija njihovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije.

Očevidom na mjestu nesreće rukovodila je zamjenica Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, uz stručnu pomoć policijskih službenika i drugih nadležnih službi.

Uzrok sudara zasad nije poznat, a okolnosti željezničke nesreće utvrđuju se istragom.