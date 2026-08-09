NAKON VERBALNOG SUKOBA
Slavonski Brod: Alkoholizirana žena osumnjičena da je nožem ubila partnera
Tridesetšestogodišnja žena osumnjičena je da je u petak navečer, 7. kolovoza, nakon verbalnog sukoba u obiteljskoj kući na području Slavonskog Broda nožem usmrtila svog 71-godišnjeg partnera, objavila je u nedjelju brodsko-posavska policija.
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Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, između partnera je oko 23,10 sati došlo do verbalnog sukoba, nakon čega je 36-godišnjakinja, kako sumnja policija, muškarcu nožem zadala jednu ubodnu ranu.
Sedamdesetjednogodišnjak je od zadobivene ozljede na mjestu preminuo.
Policija je u prvoj informaciji o slučaju izvijestila da je u petak u 23,16 sati zaprimila dojavu o tijelu 71-godišnjaka u kući na području Slavonskog Broda te da je na mjestu događaja uhićena osoba povezana sa slučajem.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 36-godišnjakinja počinila kazneno djelo teškog ubojstva. Alkotestiranjem joj je izmjereno 2,03 promila alkohola.
Očevid su proveli policijski službenici u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom, a osumnjičena je u subotu navečer, uz kaznenu prijavu zbog sumnje na teško ubojstvo, predana pritvorskom nadzorniku.
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