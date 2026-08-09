HAK upozorava: Kolone, nesreće i bura prijete vozačima. Očekujte gužve

Emica Elvedji/PIXSELL

Promet je u nedjelju srednje gust do povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora, a na autocesti A1 zbog dvije prometne nesreće između Jastrebarskog i Bosiljeva 2 u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

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Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera te Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između Novog Marofa i Brezničkog Huma, na kolniku je uočen pas. Promet se odvija u dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine na 80 kilometara na sat.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između Lučkog i Buzina u smjeru Lipovca, zbog prolivene tekućine vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Očekuje se pojačan promet

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Opuzena i Rogotina zbog prometne nesreće vozi se usporeno.

HAK tijekom dana očekuje pojačan promet na većini cesta prema moru, ali i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama. Vozače poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor.

Zbog bure u priobalju moguća su ograničenja za pojedine skupine vozila, osobito na cestama u podvelebitskom području, kao i poremećaji u pomorskom prometu.

Na većini graničnih prijelaza tijekom dana moguća su duža čekanja u putničkom i teretnom prometu.