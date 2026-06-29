Bivša predsjednica za N1
Kolinda Grabar Kitarović: Ako želite pratiti Vatrene na ovom SP-u, to je financijski vrlo zahtjevno
U Philadelphiji je s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, koja s tribina prati utakmice naših Vatrenih, razgovarao naš Hrvoje Krešić.
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