ZNAČAJNA OBLJETNICA
Mate Granić za N1 o 30 godina od potpisivanja Daytonskog sporazuma
N1 Hrvatska
|
12. pro. 2025. 19:30
| N1 INFO
|
0komentara
Mate Granić, tadašnji šef hrvatske diplomacije, rekao je da je za postizanje konačnog mira bilo važno potpisivanje Washingtonskog sporazuma koji se provodio uz potporu SAD-a, Turske, Svete Stolice i Njemačke, a posebno uz pomoć SAD-a.
