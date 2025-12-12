Oglas

ZNAČAJNA OBLJETNICA

Mate Granić za N1 o 30 godina od potpisivanja Daytonskog sporazuma

author
N1 Hrvatska
|
12. pro. 2025. 19:30

Mate Granić, tadašnji šef hrvatske diplomacije, rekao je da je za postizanje konačnog mira bilo važno potpisivanje Washingtonskog sporazuma koji se provodio uz potporu SAD-a, Turske, Svete Stolice i Njemačke, a posebno uz pomoć SAD-a.

Oglas

Teme
N1 Info N1TV VIDEO daytonski sporazum mate granić video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ