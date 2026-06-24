U BLIZINI TORONTA
N1 u "norvalskoj Hrvatskoj"
Norval, udaljen nekih 30-ak kilometara od Toronta, ima važnu ulogu u modernoj hrvatskoj povijesti. Ovo je mjesto svojevrsni financijski i ideološki inkubator koji je umnogome oblikovao modernu hrvatsku povijest, okupivši neke od najradikalnijih članova hrvatskog iseljeništva. Donosimo priču iz "norvalske Hrvatske" našeg reportera Hrvoja Krešića.
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