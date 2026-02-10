Oglas

Picula: EU mora poslati jasnu poruku Kremlju da je spremna braniti se od bilo kakve agresije

N1 Info
10. velj. 2026. 20:41

S našom Majom Štrbac u Strasbourgu je razgovarao europarlamentarac Tonino Picula. Komentirao je politiku proširenja koja vodi priključenju Ukrajine Europskoj uniji. Govoreći o odnosima s Rusijom istaknuo je kako Putin ne želi kraj rata, već kraj Ukrajine, te da EU mora poslati jasnu političku poruku Kremlju da je spremna braniti se od bilo kakve agresije.

