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VIDEO / Naša ekipa je provjerila zašto Amerikanci satima čekaju probati najrazvikaniji roštilj u Texasu

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22. lip. 2026. 11:16
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Naš Hrvoje Krešić malo se odmaknuo od nogometa i posjetio najbolji restoran s roštiljem u Texasu. Jesu li se sati čekanja u redu pred Goldee's BBQ isplatili?

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