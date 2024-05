Vožnja žičarom postaje besplatna za sve Zagrepčane

Podijeli :

Za one koji vole prirodu i druženje na zagrebačkom Sljemenu te žele brzo stići na odredište - od danas će to moći za svega 20 tak minuta. I to bez novčanika - jer vožnja žičarom je besplatna za sve Zagrepčane. Ovu odluku prije nešto više od mjesec dana donio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, a uvodi se i novi cjenik za one koji se žele provozati žičarom, a nemaju prebivalište ili boravište u Zagrebu. Kako do besplatne karte i može li si Grad u proračunu priuštiti besplatnu uslugu vožnje žičarom za građane, odgovore zna naša reporterka Nataša Vidaković.

