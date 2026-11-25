Pupovac je ocijenio da se rezolucija pojavila u osjetljivom trenutku za studentsko-građanski pokret u Srbiji, koji nakon izborne pobjede nastoji preuzeti vlast i oblikovati unutarnju i vanjsku politiku. Smatra da je trebalo pričekati da predstavnici pokreta sami artikuliraju svoj odnos prema prošlosti, ratovima i ratnim stradanjima, umjesto da ih se unaprijed stavlja u poziciju da se moraju opravdavati.