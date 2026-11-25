REZOLUCIJA O VUKOVARU
Pupovac nakon poteza srpskih studenata upozorio i na neispunjene obveze Hrvatske
Nakon što su predstavnici studentskog pokreta u Srbiji odbacili prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o Vukovaru, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac upozorio je da to ne bi smjelo otežati dijalog s novim političkim snagama u Srbiji i narušiti mogućnost zaokreta u odnosima dviju država.
Pupovac je ocijenio da se rezolucija pojavila u osjetljivom trenutku za studentsko-građanski pokret u Srbiji, koji nakon izborne pobjede nastoji preuzeti vlast i oblikovati unutarnju i vanjsku politiku. Smatra da je trebalo pričekati da predstavnici pokreta sami artikuliraju svoj odnos prema prošlosti, ratovima i ratnim stradanjima, umjesto da ih se unaprijed stavlja u poziciju da se moraju opravdavati.
"Pošlo se od pretpostavke da nisu spremni suočiti se s prošlošću i da trebaju odgovarati za to što je Vučićev režim učinio koristeći smrt Ratka Mladića za političke i izborne svrhe", rekao je Pupovac na konferenciji za novinare.
Istaknuo je da su upravo predstavnici studentsko-građanskog pokreta ranije oštro kritizirali korištenje rata i ratnih stradanja za političku korist te iskazali spremnost za otvaranje nove stranice u odnosima s Hrvatskom.
Sada se, smatra, nalaze u situaciji da moraju reagirati na rezoluciju u trenutku kada im predstoje izbori za predsjednika Srbije, formiranje vlade i preuzimanje vlasti.
"Ni Hrvatska nije ispunila svoje obveze"
"Bojim se da rezolucija, u obliku u kojem je izvorno bila zamišljena, ne pridonosi podršci toj pobjedi", rekao je Pupovac. Dodao je da se zalaže za univerzalno poštovanje žrtava, osudu ratnih zločina i stradanja građana Vukovara, kao i za promjenu politike sjećanja u Srbiji.
Pritom je upozorio da i Hrvatska ima obveze koje nije ispunila te da su neki pozitivni pomaci u proteklim godinama poništeni.
Kao primjere naveo je to što, prema njegovim riječima, pripadnici srpske zajednice više ne mogu sudjelovati na komemoracijama u Vukovaru ni ravnopravno sudjelovati u političkom životu, kao i oživljavanje povijesnih režima i pozdrava koji vrijeđaju žrtve.
Podsjetio je da su predstavnici Srba u Hrvatskoj podupirali hrvatski put prema članstvu u Europskoj uniji te sudjelovali u izgradnji politike sjećanja u kojoj mjesta stradanja trebaju biti mjesta suočavanja s prošlošću, suosjećanja i osude zločina.
"Danas u Hrvatskoj možemo zapaliti svijeću kraj crkve Preobraženja u Zagrebu, eventualno u crkvi u Vukovaru. Ali ozbiljno sudjelovati u onome što smo godinama gradili u Škabrnji, Kninu i Vukovaru, danas više ne možemo", rekao je Pupovac.
"Pobjeda nije do kraja postignuta"
Poručio je da neće odustati od izgradnje politike sjećanja niti od nastojanja da pomogne vladi studentsko-građanskog pokreta u otvaranju dijaloga s Hrvatskom i Europskom unijom.
"Nećemo odustati od toga da pomognemo novoj vladi da otvori dijalog s Hrvatskom i Europskom unijom o svim pitanjima, pa i onima za koja smo mislili da su ih prethodni državnici već riješili svojim izjavama, željama i isprikama", kazao je.
Osvrnuo se i na odluku vršitelja dužnosti predsjednika Srbije da ne sudjeluje na samitu Europske unije i zapadnog Balkana, ocijenivši njegovo obrazloženje poštenim. Naveo je da se u Srbiji još odvija proces konstituiranja parlamenta te da predstavnici studentskog pokreta imaju ozbiljan posao u preuzimanju vlasti.
"To što su pobijedili na izborima ne znači da je pobjeda do kraja postignuta. Jedan neodlazak na takav sastanak sigurno ne znači ne-europsko ponašanje ili nezainteresiranost za Europu", rekao je Pupovac.
Zašto su srpski studenti odbacili rezoluciju?
Predstavnici studentskog pokreta u Srbiji ranije su javno odbacili prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o 35. obljetnici pada i razaranja Vukovara, ocijenivši da ne daje cjelovit prikaz ratnih zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije i ne pridonosi pomirenju.
Upozorili su da su u dokumentu zanemarena stradanja srpskih civila u Hrvatskoj te da se odgovornost za ratne zločine mora utvrđivati individualno, na temelju dokaza i pravomoćnih presuda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare