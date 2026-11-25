''Više se uopće ne ulazi u znanje, obrazovanje, stručnost i iskustvo, to uopće više nije bitno. Čim imaš stranačku iskaznicu HDZ-a, imaš iks. To je već postalo nelagodno za gledati. Ti si odmah etiketiran zato što si pripadnik određene političke stranke i odmah znači da ne valjaš ništa. Nebitno što si u životu radio, kako si prolazio na faksu, na kojim si projektima radio, jesi li elokventan i imaš li neke druge osobine koje su potrebne za radno mjesto. To je postalo potpuno irelevantno. Bitno je samo ako si član HDZ-a, onda mora da nešto ne valja, što je posebno apostrofirano u medijima'', ocijenio je.