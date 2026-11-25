MLADA SAVJETNICA MINISTRA
Habijan brani imenovanje Anušićeve savjetnice: "Čim imaš stranačku iskaznicu HDZ-a, imaš iks"
Ministar pravosuđa Damir Habijan ocijenio je, komentirajući imenovanje Nine Mikulandre posebnom savjetnicom ministra obrane Ivana Anušića, da je riječ o zakonskoj mogućnosti koja nije specifična samo za Hrvatsku, već i za zapadne demokracije te da propitivanje toga prelazi u floskulu i politikanstvo.
''Taj najuži tim ljudi koji dolazi i koji u konačnici odlazi kada vi odlazite mora postojati u svakoj uređenoj državi. To nije nešto što je specifično samo za nas, već je normalno i za zapadne demokracije. Propitivanje toga ponekad prelazi granicu i prelazi u politikanstvo i floskulu'', rekao je Habijan u srijedu nakon sjednice Vlade.
Ministar je dodao da je ''potpuno razumljivo i normalno da imate pravo dovesti nekoga u koga imate povjerenje, a da taj ima i stručno znanje''.
Habijan: Zašto ne dati priliku mladom i obrazovanom čovjeku?
Upitan smatra li da osoba koja je nedavno diplomirala ima potrebno stručno znanje i iskustvo biti savjetnikom ministra, Habijan je odgovorio kako sigurno neće ulaziti u procjene svojih kolega ministara niti potpredsjednika Vlade.
''Koliko sam shvatio, u ovom slučaju ne traži se radno iskustvo. Zašto ne dati priliku mladom i obrazovanom čovjeku? Propitivanje koliko netko ima godina po meni je potpuno promašeno. Hajmo dati priliku i mladim ljudima, ako često spominjemo da mladi ljudi nemaju šanse'', kazao je.
"Čim imaš stranačku iskaznicu HDZ-a, imaš iks"
Na pitanje je li u odabiru 24-godišnje Nine Mikulandre, koja je ove godine završila studij na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti i koja je potpredsjednica županijske Mladeži HDZ-a, presudila stranačka iskaznica, Habijan je naglasio kako to treba demistificirati.
''Više se uopće ne ulazi u znanje, obrazovanje, stručnost i iskustvo, to uopće više nije bitno. Čim imaš stranačku iskaznicu HDZ-a, imaš iks. To je već postalo nelagodno za gledati. Ti si odmah etiketiran zato što si pripadnik određene političke stranke i odmah znači da ne valjaš ništa. Nebitno što si u životu radio, kako si prolazio na faksu, na kojim si projektima radio, jesi li elokventan i imaš li neke druge osobine koje su potrebne za radno mjesto. To je postalo potpuno irelevantno. Bitno je samo ako si član HDZ-a, onda mora da nešto ne valja, što je posebno apostrofirano u medijima'', ocijenio je.
Habijan je dodao kako u životu nije dobro generalizirati niti je dobro imati predrasude. ''Vi mediji ste ti koji to stalno ističete, a naslovi, natpisi i okviri ovih dana su upravo puni takvog narativa koji stvara predrasude. I to nije dobro'', istaknuo je.
Habijan kaže da nema posebnog savjetnika
Na pitanje ima li vlastitih posebnih savjetnika, Habijan je odgovorio kako ih nema, ali da je imenovanje posebnih savjetnika zakonska mogućnost. Nadodao je i da ako mu zatreba poseban savjetnik kako će iskoristiti tu zakonsku mogućnost.
''U ovom trenutku s obzirom na stručne ljude u ministarstvu, s obzirom na državnog tajnika, pogotovo u sferi koja je zadužena za pitanje pravosuđa, nisam uvidio još potrebu za posebnim savjetnikom, ali dopuštam ako će se pojaviti takva mogućnost, odnosno potreba, ne znači da neću angažirati, ali u ovom trenutku ne'', nadodao je.
Upitan ima li dojam da se ta institucija možda koristi kako bi se zaobišla pravila zapošljavanja, s obzirom da zapošljavanje posebnog savjetnika ne podliježe Zakonu o javnim službenicima, Habijan je odgovorio niječno.
Šipić: Nije presudno je li u stranci ili nije, važno je znanje i iskustvo
Nakon sjednice Vlade, imenovanja posebnih savjetnika prokomentirao je i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, koji je rekao da ih ima četiri i da se slaže s Habijanom, napomenuvši da je njegovo ministarstvo novi resor koji je krenuo od nule.
Pri izboru savjetnika, kako je rekao, "nije uopće presudno je li u stranci ili nije", nego su važni znanje i iskustvo, a temu ne bi politizirao.
"Ja nisam lumen, niti sam najsposobniji, niti u svakom trenutku znam što bi trebalo u kom trenutku dati odgovor", rekao je, poručivši da je mjerilo učinak ministarstva.
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