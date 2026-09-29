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u holdingu i zet-u

Bakić o zahtjevima sindikata: Ne možemo odustati od politike koju smo mukotrpno gradili ovih godina

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N1info
|
29. ruj. 2026. 14:16
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Zagrebački gradski zastupnik Damir Bakić iz Možemo gostovao je kod Nine Kljenak u emisiji N1 Studio uživo, gdje je govorio o štrajku radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, pregovorima sa sindikatima, zahtjevima za povećanjem plaća te mogućim posljedicama štrajka za funkcioniranje grada.

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Teme
damir bakić n1 studio uživo n1 tv n1tv nina kljenak video

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