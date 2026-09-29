Plenković otkrio do kada se odgađa primjena sidrenih cijena

Lažnom solidarnošću nazvao je postupke istarskih političara koji su sudjelovali na prosvjedu solidarnosti s Gospićem, a potom prigovorili što se otpada iz toga grada planira spaliti u cementarama u Istri. "A ta lažna solidarnost, doći ćemo na prosvjed, ali ako treba spaliti nešto što inače spaljujemo u našem dvorištu, e to mi ne bi".