PROZVAO BIDENA
VIDEO / Trump opet zatvorio oči pred kamerama nakon što je ismijavao "Pospanog Joea"
Donald Trump ponovno se našao u središtu pažnje nakon što je tijekom događaja u Ovalnom uredu djelovao kao da je zadrijemao pred kamerama.
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Trump je u ponedjeljak u Ovalnom uredu predstavio plan izgradnje nove čeličane u Iowi vrijedne 15 milijardi dolara. Projekt tvrtke Mesabi Metallics trebao bi otvoriti najmanje 1750 stalnih radnih mjesta, a Trump ga je predstavio kao veliki korak za američku industriju čelika.
Tijekom događaja Trump je ismijavao bivšeg predsjednika Joea Bidena zbog nadimka "Sleepy Joe", odnosno "Pospani Joe". Nedugo zatim snimljen je kako se naslanja u stolcu i zatvara oči.
Trump is struggling to stay awake on camera pic.twitter.com/sR8EaKNvj9— Aaron Rupar (@atrupar) September 28, 2026
Snimka se brzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije. Ipak, iz same snimke nije moguće potvrditi da je Trump doista zaspao.
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