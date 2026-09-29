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Zagreb u štrajku, a koliko zarađuju splitski vozači i radnici Čistoće?
Zagreb je jučer ostao bez redovitog tramvajskog i autobusnog prijevoza nakon što su radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga u 3.30 počeli štrajk koji je uslijedio nakon višemjesečnih neuspješnih pregovora o novim kolektivnim ugovorima, ponajprije o povećanju plaća i drugih materijalnih prava.
Sindikati poručuju da su iscrpili sve mogućnosti za postizanje dogovora, dok gradska vlast smatra da su njihovi zahtjevi previsoki, osobito imajući u vidu dosadašnji rast primanja. Grad Zagreb je reagirao objavivši službene anonimizirane platne liste radnika ZET-a i Čistoće, a novinarka Slobodne Dalmacije Mia Uzinić provjerila je kakva je situacija u ekvivalentnim splitskim gradskim tvrtkama.
U splitskom "Prometu" prosječna isplaćena neto plaća svih zaposlenika za kolovoz 2026. s uključenim ugovorenim mjesečnim dodacima iznosi 1952,98 eura. Najveća isplaćena iznosi 2560,65 i ostvarena je na radnom mjestu vozača, dok je najmanja isplaćena plaća iznosila 1124,28 eura. Prosječna isplaćena plaća vozača za kolovoz s uključenim ugovorenim mjesečnim dodacima iznosila je 2080,38 eura, dok je minimalna iznosila 1635,69, a medijalna je bila 2064,28 eura. Radi se o podacima s uključenim dodacima i prekovremenim satima.
Prema podacima iz izvještaja o poslovanju za 2025. godinu, splitski "Promet" tijekom prošle godine značajno je povećao iznos isplaćenih neto plaća za svog 701 zaposlenika. Za redovan rad radnicima je isplaćeno ukupno 11.531.673 eura neto, dok je godinu ranije za istu namjenu bilo isplaćeno 8.243.176 eura.
Povećanje od 39,9 posto
Riječ je o povećanju od 39,9 posto. Istodobno je broj ostvarenih sati redovnog rada porastao s 936.145 u 2024. godini na 1.037.104 sata u 2025., odnosno za oko 10,8 posto. Kada se promatraju redovan rad, godišnji odmor, rad na državni praznik, državni praznik i plaćeni dopust, ukupna neto masa plaća u 2025. godini iznosila je 13.578.580 eura. U 2024. godini za iste kategorije bilo je isplaćeno 9.653.200 eura, što predstavlja povećanje od 40,7 posto.
Najveći iznos odnosi se na redovan rad, a značajan rast vidljiv je i kod godišnjih odmora. Za godišnji odmor u 2025. godini isplaćeno je 1.541.937 eura neto, u odnosu na 1.080.801 euro godinu ranije, što je povećanje od 42,7 posto. Rast je zabilježen i kod rada na državne praznike. Za tu je stavku u 2025. isplaćeno 148.703 eura, dok je godinu ranije bilo riječ o 112.572 eura, odnosno 32,1 posto manje. Za plaćeni dopust u 2025. godini isplaćeno je 60.907 eura, dok je godinu ranije bilo 41.803 eura, odnosno 45,7 posto manje.
Realna isplata još i veća
Dobili su informaciju da je u splitskoj "Čistoći" prosječna neto plaća u prvih šest mjeseci 2026. godine iznosila 1878,75 eura. Najmanja plaća u kolovozu ove godine, za puno radno vrijeme, iznosila je 1457.93 eura, dok je najveća bila 2681,34 eura. Radi se o iznosima koji ne uključuju prekovremene sate, regrese i troškove prijevoza pa je realna isplata zapravo još i veća. Prema podacima iz prikaza neto plaća isplaćenih u "Čistoći" za 2025. godinu ukupno je isplaćeno 6,88 milijuna eura neto, dok je godinu ranije taj iznos iznosio 5,11 milijuna eura.
Istodobno, prosječna neto plaća u društvu porasla je s 1.287,95 eura u 2024. na 1.614,62 eura u 2025. godini, što predstavlja povećanje od 25,4 posto. Najvišu prosječnu neto plaću od 1.684,43 eura među navedenim organizacijskim jedinicama imaju vozači. Godinu ranije prosjek za vozače bio je 1354,44 eura, što znači da je povećan za 24,4 posto.
U zajedničkim poslovima prosječna neto plaća u 2025. iznosila je 1668,81 eura, u odnosu na 1316,44 eura godinu ranije. Kod operativne službe prosjek je dosegnuo 1585,23 eura, dok je 2024. iznosio 1260,37 eura. Za djelatnike odlagališta otpada prosječna neto plaća iznosila je 1579,81 eura, dok je godinu ranije bila 1248,75 eura. U tablici je za radionicu iskazan prosjek od 912,73 eura, u odnosu na 1281,45 eura u 2024. godini.
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