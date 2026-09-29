Zagreb u štrajku, a koliko zarađuju splitski vozači i radnici Čistoće?

Najveći iznos odnosi se na redovan rad, a značajan rast vidljiv je i kod godišnjih odmora. Za godišnji odmor u 2025. godini isplaćeno je 1.541.937 eura neto, u odnosu na 1.080.801 euro godinu ranije, što je povećanje od 42,7 posto. Rast je zabilježen i kod rada na državne praznike. Za tu je stavku u 2025. isplaćeno 148.703 eura, dok je godinu ranije bilo riječ o 112.572 eura, odnosno 32,1 posto manje. Za plaćeni dopust u 2025. godini isplaćeno je 60.907 eura, dok je godinu ranije bilo 41.803 eura, odnosno 45,7 posto manje.