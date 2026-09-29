Turudić: Optužnica za otpad u Lici u sljedećih 14 dana

“Nećemo biti zadovoljni ako ovom istragom budu obuhvaćeni samo Šincek i ove sitne ribe. Zanimaju nas i Dodig i Petar Pripuz. Boje se mnogi reći njegovo ime. Nećemo mi prijeći preko toga da su nam trovali ljude, gospodine Turudiću, i da to ostane i da prođe kako je prošlo s Josipom Rimac, s Ružicom Njavro, nekakva nagodba. Koga nam je isporučila Josipa Rimac? Koga nam je isporučila Ružica Njavro? Ja sam uvjeren da se, u tom mobitelu Josipe Rimac, Vas spominjalo u kontekstu poruka. Rekli ste sad da se ne možete sjetiti njezinog imena. Možda zato što ste je zvali Lipa”, odgovorio je Turudiću Grmoja.