Mladi jastreb
Borković: Očekujemo da mladi grade na temeljima koje smo im postavili. Želimo im ljepšu budućnost
N1 Hrvatska
|
18. stu. 2025. 11:59
|
0komentara
Branko Borković, posljednji zapovjednik obrane Vukovara poznat po svom ratnom nadimku Mladi jastreb, pričao je s našim Ivanom Hrstićem u Vukovaru uoči Kolone sjećanja. Na početku je odgovorio na pitanje kako očekuje da će se stvari dalje razvijati
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 58 min.
Najnovije
Oglas
Oglas