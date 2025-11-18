Oglas

Mladi jastreb

Borković: Očekujemo da mladi grade na temeljima koje smo im postavili. Želimo im ljepšu budućnost

author
N1 Hrvatska
|
18. stu. 2025. 11:59

Branko Borković, posljednji zapovjednik obrane Vukovara poznat po svom ratnom nadimku Mladi jastreb, pričao je s našim Ivanom Hrstićem u Vukovaru uoči Kolone sjećanja. Na početku je odgovorio na pitanje kako očekuje da će se stvari dalje razvijati

Oglas

Teme
N1 TV N1 studio uživo VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ