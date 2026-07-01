Božo Kovačević: Plenković sustavno krši Ustav, a ustavno-pravni stručnjaci o tome šute

Vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik Božo Kovačević, u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak, komentirao je sukob premijera Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića oko slanja počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu, odnosno uključivanja Hrvatske u tzv. Koaliciju voljnih, bez predsjednikove suglasnosti

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