KOALICIJA (NE)VOLJNIH
Božo Kovačević: Plenković sustavno krši Ustav, a ustavno-pravni stručnjaci o tome šute
N1 Info
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01. srp. 2026. 15:25
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Vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik Božo Kovačević, u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak, komentirao je sukob premijera Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića oko slanja počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu, odnosno uključivanja Hrvatske u tzv. Koaliciju voljnih, bez predsjednikove suglasnosti
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