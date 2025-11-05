Oglas

Povjesničar

Branimir Janković: Konsenzus u struci postoji, Jasenovac je bio logor smrti

author
Hrvoje Krešić
|
05. stu. 2025. 15:22

Povjesničar Branimir Janković upozorava kako revizionizam u slučaju Jasenovca nije slučajna pojava, već politički motiviran pokušaj poricanja genocida i Holokausta. “Moramo reagirati kao struka, ovo je točka prekretnice”, poručuje.

