Povjesničar
Branimir Janković: Konsenzus u struci postoji, Jasenovac je bio logor smrti
Hrvoje Krešić
|
05. stu. 2025. 15:22
|
0komentara
Povjesničar Branimir Janković upozorava kako revizionizam u slučaju Jasenovca nije slučajna pojava, već politički motiviran pokušaj poricanja genocida i Holokausta. “Moramo reagirati kao struka, ovo je točka prekretnice”, poručuje.
