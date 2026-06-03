FOTO, VIDEO / Nevrijeme izazvalo kaos u Splitu: Poplavljene ulice, nekoliko prometnih nesreća...

Nadležne službe nalaze se na terenu te poduzimaju mjere sanacije kako bi se prometnice što prije dovele u sigurno stanje. Građani i svi sudionici u prometu pozivaju se na dodatan oprez. Vozačima se preporučuje da drže veći razmak, izbjegavaju nagla kočenja i prilagode vožnju uvjetima na cestama.