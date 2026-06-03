Oglas

POLICIJA POZIVA NA OPREZ

FOTO, VIDEO / Nevrijeme izazvalo kaos u Splitu: Poplavljene ulice, nekoliko prometnih nesreća...

author
N1 Info
|
03. lip. 2026. 14:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Split, nevrijeme, poplava
Ivo Cagalj/PIXSELL

Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske kolnici su mokri i skliski, zbog čega se vozačima savjetuje da brzinu kretanja i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na cestama.

Oglas

Zbog lokalnih pljuskova moguća je pojava veće količine vode na kolnicima, što dodatno otežava prometovanje i povećava opasnost od proklizavanja. Iz policije upozoravaju i na mogućnost pojave odrona, osobito na prometnicama koje prolaze uz strme terene, prenosi Dalmacija Danas.

Na nekoliko dionica u Splitu i Solinu zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahti, a prijavljen je i odron na Staroj kliškoj cesti.

Dogodila se i prometna nesreća u kojoj su sudjelovala četiri osobna vozila. Nesreća se dogodila u Ulici Domovinskog rata, točno ispod kamere, kod skretanja prema Putu Pujanki. Prema prvim informacijama, u nesreći je nastala materijalna šteta na vozilima.

Split, nevrijeme, poplava
Split, nevrijeme, poplava
Split, nevrijeme, poplava
Pogledajte Galeriju

Nadležne službe nalaze se na terenu te poduzimaju mjere sanacije kako bi se prometnice što prije dovele u sigurno stanje. Građani i svi sudionici u prometu pozivaju se na dodatan oprez. Vozačima se preporučuje da drže veći razmak, izbjegavaju nagla kočenja i prilagode vožnju uvjetima na cestama.

Kiša je izazvala i kaos u prometu kod Omiša.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
nevrijeme poplava prometne nesreće split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ