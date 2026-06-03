POLICIJA POZIVA NA OPREZ
FOTO, VIDEO / Nevrijeme izazvalo kaos u Splitu: Poplavljene ulice, nekoliko prometnih nesreća...
Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske kolnici su mokri i skliski, zbog čega se vozačima savjetuje da brzinu kretanja i način vožnje prilagode trenutačnim uvjetima na cestama.
Zbog lokalnih pljuskova moguća je pojava veće količine vode na kolnicima, što dodatno otežava prometovanje i povećava opasnost od proklizavanja. Iz policije upozoravaju i na mogućnost pojave odrona, osobito na prometnicama koje prolaze uz strme terene, prenosi Dalmacija Danas.
Na nekoliko dionica u Splitu i Solinu zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahti, a prijavljen je i odron na Staroj kliškoj cesti.
Dogodila se i prometna nesreća u kojoj su sudjelovala četiri osobna vozila. Nesreća se dogodila u Ulici Domovinskog rata, točno ispod kamere, kod skretanja prema Putu Pujanki. Prema prvim informacijama, u nesreći je nastala materijalna šteta na vozilima.
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Nadležne službe nalaze se na terenu te poduzimaju mjere sanacije kako bi se prometnice što prije dovele u sigurno stanje. Građani i svi sudionici u prometu pozivaju se na dodatan oprez. Vozačima se preporučuje da drže veći razmak, izbjegavaju nagla kočenja i prilagode vožnju uvjetima na cestama.
Kiša je izazvala i kaos u prometu kod Omiša.
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