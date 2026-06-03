ČELNIK STRANKE UMIROVLJENIKA
Lazar Grujić: Volim cirkuse, zabavni su. Špika pod svaku cijenu želi pogurati svoj program
Predsjednik Stranke umirovljenika Lazar Grujić je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak komentirao najavu čelnika BUZ-a Milivoja Špike o referendumu.
Špika je, gostujući jutros u Novom danu kod Tihomira Ladišića, izjavio da će Grujić poslušati sve što predlože Andrej Plenković i HDZ jer im je cilj doći do Sabora. "Gospodin Špika je sad u fazi pripreme za parlamentarne izbore 2028. godine i njegov program je Špika u Saboru, pod svaku cijenu, i na bilo koji način.
Mi se nećemo ogrtati HDZ-ovim šalovima na motivacijskim skupovima HDZ-a... Mi radimo i pripremamo se s neovisnim stručnjacima i naši koalicijski partneri su umirovljenici cijele Hrvatske, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali", rekao je.
Njihov rezultat je, kaže, interes umirovljenika, a Špikin i BUZ-a osobni interes. Što se tiče podržavanja HDZ-a, istaknuo je da je Vladu sastavljao HDZ, ali ona je Vlada Republike Hrvatske. "Ovu odluku o ukidanju poreza na mirovine za sve umirovljenika mi pozdravljamo, to je u interesu umirovljenika. To je jedan u nizu koraka koji su oni napravili prema rješavanju problema siromaštva.
Ali, i dalje pored sebe vidim i onoga koji ima 300 eura mirovinu i 400 eura. I dalje kažemo Vladi RH da ima građana, oko 650 tisuća ljudi, koji su u zoni siromaštva. I za njih se mi borimo, a sada smo izborili za 550 tisuća ljudi, za one koji, kako oni kažu imaju velike mirovine. Oni su na ovaj način, gospođa Stanišić i gospodin Špika, postupili nehumano, bez solidarnosti, posijali su sumnju i razdor u umirovljeničkoj opciji", poručio je.
Potvrdio je da razgovara s Hrvatskom strankom umirovljenika i Marinkom Lukendom, kako je izjavio Špika jutros u programu N1 televizije. Rekao je da je nedavno održao sastanak i s čelnikom SDP-a Sinišom Hajdaš Dončićem. "Što se tiče gospodina Lukende i naše pripreme za izbore, u interesu umirovljenika je suradnja svih umirovljeničkih stranaka i udruga. Naravno da nećemo brzati s odlukama, ali da, s gospodinom Lukendom osobno razgovaram, imamo dobre odnose. Ne pijemo kavu niti čaj, u našoj dobi možemo razgovarati samo o zdravlju i politici", istaknuo je.
Govoreći o sastanku s predsjednikom SDP-a, Grujić je rekao da su popili kavu. "Temeljem naših programskih načela i kako velike stranke sagledavaju probleme umirovljenika. Kako se sada pokazalo ulaskom u borbu protiv "Plenkovićeve inflacije", tamo su samo Možemo! i SDP, tamo nema umirovljenika niti govore što će napraviti za umirovljenike, samo što se nije napravilo. Oni nama ne nude što će oni napraviti kad dođu na vlast da bismo uopće sjeli za stol da razgovaramo s njima", rekao je.
Kaže da su ostavljena otvorena vrata za razgovore, koji će uslijediti, navodi, tek kad oni dogovore o strateškim potezima koje će učiniti za građane RH na nacionalnoj razini. "Ako budu željeli da im budemo samo ukras, ne moraju se ni truditi, neće nas dobiti", rekao je.
Komentirajući referendum kojeg želi BUZ, Grujić je rekao: "Volim cirkuse, zabavni su. Gospodin Špika pod svaku cijenu želi pogurati svoj program. Pokušao je s prosvjedima, i tamo smo rekli da smo bili u početku za, ali čim se ideološki uključio SDP, rekli smo da smo protiv toga. Špika je najavio da on tu sa sindikatima i nekim velikim strankama... Dakle, opet je ušao u deal, pretpostavljamo povijesno, sa SDP-om", rekao je.
Poručio je da "nije normalno" da ih SUH i BUZ svađaju unutar umirovljeničke populacije.
"Tražimo dugoročnu institucionalnu zaštitu stečenih prava iz radnog odnosa. To je Vlada sad potvrdila, ne mogu reći da sam protiv toga. Ovom je mjerom zahvaćeno 550 tisuća ljudi, to nije malo, skoro pola-pola. Mi vidimo ove siromašne ljude, ali to je socijalni program. To je država na socijalnom planu zakazala", rekao je.
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