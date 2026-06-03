Lazar Grujić: Volim cirkuse, zabavni su. Špika pod svaku cijenu želi pogurati svoj program

Govoreći o sastanku s predsjednikom SDP-a, Grujić je rekao da su popili kavu. "Temeljem naših programskih načela i kako velike stranke sagledavaju probleme umirovljenika. Kako se sada pokazalo ulaskom u borbu protiv "Plenkovićeve inflacije", tamo su samo Možemo! i SDP, tamo nema umirovljenika niti govore što će napraviti za umirovljenike, samo što se nije napravilo. Oni nama ne nude što će oni napraviti kad dođu na vlast da bismo uopće sjeli za stol da razgovaramo s njima", rekao je.