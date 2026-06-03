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Devetero pod istragom USKOK-a zbog šverca tona duhana i više milijuna cigareta
Uskok je nakon policijske prijave pokrenuo istragu protiv deveteročlane međunarodne skupine koju sumnjiče za krijumčarenje preko 7.3 tone sitno rezanog duhana, 4.5 tone duhana u listu te preko 5.7 milijuna komada cigareta.
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Tužiteljstvo je u srijedu izvijestilo da je pokrenuo istragu protiv pet hrvatskih državljana, dvojice srpskih, jednog bugarskog te jednog s dvojnim hrvatsko-bosanskohercegovačkim državljanstvom zbog sumnje na udruživanje u zločinačku skupinu radi ilegalne trgovine duhanom i cigaretama te izbjegavanja carinskog nadzora.
Uskok sumnja da je organizator skupine od studenoga 2025. do početka lipnja ove godine organizirao mrežu koja je nabavljala velike količine duhana i cigareta bez hrvatskih markica, uglavnom iz Grčke i Bugarske te ih krijumčarila i preprodavala na crnom tržištu u Hrvatskoj i Sloveniji.
U prijevoz su bili uključeni vozači kamiona koji su robu skrivali među legalnim teretom, uz dodatnu pomoć osobe koja je provjeravala granične kontrole.
Krijumčareni duhan i cigarete su skladištili na području Zagreba i okolice, u prostorima koje su osumnjičenici sami pronalazili i unajmljivali, a potom su je dalje distribuirali kupcima.
U akciji je zaplijenjeno više od 7,3 tone rezanog duhana, 4,5 tone duhana u listu i oko 433.000 komada cigareta, izvijestio je Uskok navodeći da je ilegalnom prodajom cigareta skupina zaradila najmanje 447.950 eura.
Uskok će za sedmoricu osumnjičenih zatražiti istražni zatvor, dok za ostale za to nije bilo osnove, izvijestilo je tužiteljstvo.
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