Oglas

robert međurečan

Branitelj za N1: "Ovdje je prošlost neizvjesnija nego sadašnjost ili budućnost"

author
N1 Hrvatska
|
18. stu. 2025. 12:51

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Robert Međurečan, branitelj i književnik. Razgovarao je o svojim ratnim iskustvima, ljubavi prema književnosti i kako ona na njega djeluje terapeutski.

Oglas

Teme
N1 Studio uživo N1 TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ