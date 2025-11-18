robert međurečan
Branitelj za N1: "Ovdje je prošlost neizvjesnija nego sadašnjost ili budućnost"
N1 Hrvatska
|
18. stu. 2025. 12:51
|
0komentara
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Robert Međurečan, branitelj i književnik. Razgovarao je o svojim ratnim iskustvima, ljubavi prema književnosti i kako ona na njega djeluje terapeutski.
