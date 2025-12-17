PROSTORNO UREĐENJE
Branko Bačić za N1: Ovaj zakon još 2007. je pohvalio Slavko Linić i sad mu nije jasno zašto se SDP buni
N1 Info
|
17. pro. 2025. 14:02
|
1komentar
Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić Branko Bačić u N1 Studiju uživo s Natašom Božić komentirao je Zakon o prostornom uređenju, zbog kojeg oporba najavljuje referendum i podizanje ustavne tužbe, a protivi mu se i struka.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 39 min.
Najnovije
Oglas
Oglas