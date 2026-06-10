Šerpa se 10 puta popeo u Zonu smrti Everesta bez boca s kisikom: Na Cambridgeu dokazali zašto je medicinski fenomen

Ang Rita Sherpa bio je poznat pod nadimkom Snježni leopard. Preminuo je u rujnu 2020. godine u 72. godini života, a Guinnessova knjiga rekorda i dalje ga vodi kao jedinu osobu na svijetu koja se na Mount Everest popela 10 puta bez uporabe dodatnog kisika iz boce. Da stvar bude još nevjerojatnija, on je prva i jedina osoba koja je to uspjela ostvariti i tijekom zime, u surovim uvjetima prosinca 1987. godine.