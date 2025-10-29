Bivši ministar
Čačić o političkoj odgovornosti u Hrvatskoj: Mi taj pojam nemamo
N1 Info
|
29. lis. 2025. 13:27
|
0komentara
Bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je govorio o političkoj odgovornosti ministara te rastu minimalne plaće.
