Čubro: Izbori u BiH mogli bi promijeniti odnos snaga, HDZ i SNSD više ne moraju imati istu kontrolu

Novinar, urednik i politički analitičar Mirza Čubro gostovao je kod Hanan Nanić u N1 Studiju uživo, gdje je analizirao predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini, utrku za Predsjedništvo BiH, odnos snaga u Federaciji i Republici Srpskoj te moguće postizborne kombinacije.

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