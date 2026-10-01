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POLITIČKI ANALITIČAR

Čubro: Izbori u BiH mogli bi promijeniti odnos snaga, HDZ i SNSD više ne moraju imati istu kontrolu

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N1 Hrvatska
|
01. lis. 2026. 22:52
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Novinar, urednik i politički analitičar Mirza Čubro gostovao je kod Hanan Nanić u N1 Studiju uživo, gdje je analizirao predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini, utrku za Predsjedništvo BiH, odnos snaga u Federaciji i Republici Srpskoj te moguće postizborne kombinacije.

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mirza čubro n1 studio uživo n1tv video video strana

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