POLITIČKI ANALITIČAR
Čubro: Izbori u BiH mogli bi promijeniti odnos snaga, HDZ i SNSD više ne moraju imati istu kontrolu
N1 Hrvatska
|
01. lis. 2026. 22:52
|
0komentara
Novinar, urednik i politički analitičar Mirza Čubro gostovao je kod Hanan Nanić u N1 Studiju uživo, gdje je analizirao predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini, utrku za Predsjedništvo BiH, odnos snaga u Federaciji i Republici Srpskoj te moguće postizborne kombinacije.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas