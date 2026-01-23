U N1 STUDIJU UŽIVO
Domagoj Juričić o geopolitičkim zbivanjima: "Vraćamo se igri moći"
23. sij. 2026.
Analitičar Domagoj Juričić gostovao je u N1 Studiju uživo. S našom Natašom Božić Šarić razgovarao je aktualnoj geopolitičkoj situaciji koja se mijenja iz sata u sat, a čiju nepredvidljvost predvodi Donald Trump
