"U KORIST PRIMORCA"
Frane Žanić za N1 o lobiranju direktora i glavnog tajnika HOO-a
N1 Hrvatska
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15. srp. 2026. 15:25
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Približavanje izbora za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora dodatno je zaoštrilo odnose unutar hrvatskog sporta, a predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak otvoreno je podržao kandidaturu Josipa Varvodića te ustvrdio da hrvatskom sportu trebaju veća transparentnost, jasni kriteriji financiranja i promjene u načinu rada Hrvatskog olimpijskog odbora.
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