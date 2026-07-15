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"U KORIST PRIMORCA"

Frane Žanić za N1 o lobiranju direktora i glavnog tajnika HOO-a

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N1 Hrvatska
|
15. srp. 2026. 15:25
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Približavanje izbora za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora dodatno je zaoštrilo odnose unutar hrvatskog sporta, a predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak otvoreno je podržao kandidaturu Josipa Varvodića te ustvrdio da hrvatskom sportu trebaju veća transparentnost, jasni kriteriji financiranja i promjene u načinu rada Hrvatskog olimpijskog odbora.

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Teme
frane žanić n1 gosti n1 studio uživo n1tv video

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