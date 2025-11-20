Oglas

Gaura Hodak o uhićenjima u bolnici: Tomašević je pokazao kako se to treba raditi, kad se hoće raditi

20. stu. 2025. 18:59

Novinarka Nacionala Orhidea Gaura Hodak gostovala je u N1 studiju uživo s našom Natašom Božić Šarić, gdje je komentirala uhićenja u zagrebačkoj klinici Sveti Ivan, istaknuvši kako je zanimljivo, ali i hvalevrijedno, da je Tomislav Tomašević kao gradonačelnik čvrsto stao iza toga da je on podnio kaznenu prijavu DORH-u.

