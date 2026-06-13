PLANIRALI NAPASTI SEZONCE
Akcija policije na Hvaru: Spriječen organizirani napad, privedeno 14 osoba
Hrvatska policija uhitila je skupinu od 14 osoba koje su došle na otok Hvar s namjerom da fizički napadnu dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, priopćila je splitsko-dalmatinska policija.
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Navode da su u blizini jednog hotela u gradu Hvaru u četvrtak uočili dva vozila s 14 osoba u dobi od 18 do 33 godine te u vozilima pronašli drvene palice, teleskopsku palicu i potkape za skrivanje lica – "fantomke".
Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su dvanaestorica, prema prethodnom dogovoru, gliserom iz Trogira i Kaštela stigla u uvalu Stiniva Bruška na Hvaru, udaljenu desetak kilometara od hotela. Tamo su ih dočekala dvojica muškaraca s kombijem i automobilom kako bi ih prevezli do hotela u kojem rade dvojica sezonskih radnika, državljana Srbije, koji su bili meta napada.
Utvrđena je osnovana sumnja da su muškarci, svi državljani Hrvatske, počinili kazneno djelo "Dogovor za počinjenje kaznenog djela" te će protiv njih biti podnesena kaznena prijava državnom odvjetništvu.
Četiri osobe, 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak, uz kaznenu prijavu predani su u pritvor. "Predmeti za napad, gliser i vozila do odluke suda privremeno su oduzeti", navode iz splitske policije.
Kako doznaje Slobodna Dalmacija, riječ je o dvanaest pripadnika navijačke skupine Torcida.
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