Akcija policije na Hvaru: Spriječen organizirani napad, privedeno 14 osoba

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su dvanaestorica, prema prethodnom dogovoru, gliserom iz Trogira i Kaštela stigla u uvalu Stiniva Bruška na Hvaru, udaljenu desetak kilometara od hotela. Tamo su ih dočekala dvojica muškaraca s kombijem i automobilom kako bi ih prevezli do hotela u kojem rade dvojica sezonskih radnika, državljana Srbije, koji su bili meta napada.