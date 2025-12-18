Oglas

Europarlamentarac

Gordan Bosanac: Zbog krize je pitanje stanovanja postalo europsko pitanje

author
N1 Info
|
18. pro. 2025. 13:17

Europarlamentarni zastupnik Gordan Bosanac za N1 studio uživo je iz Strasbourga s našom Majom Štrbac komentirao donošenje prvog europskog plana o priuštivom stanovanju. Istaknuo je pozitivne aspekte plana, te smatra kako će doći do poticanja financiranja priuštivog stanovanja i na nacionalnim razinama.

gordan bosanac priuštivo stanovanje

