Europarlamentarac
Gordan Bosanac: Zbog krize je pitanje stanovanja postalo europsko pitanje
18. pro. 2025. 13:17
Europarlamentarni zastupnik Gordan Bosanac za N1 studio uživo je iz Strasbourga s našom Majom Štrbac komentirao donošenje prvog europskog plana o priuštivom stanovanju. Istaknuo je pozitivne aspekte plana, te smatra kako će doći do poticanja financiranja priuštivog stanovanja i na nacionalnim razinama.
