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"SULUDA PRIČA"

Grmoja o Plenkovićevim mjerama: Daju 40 eura kako bi ljudi zaboravili da je Vlada dopustila njihovo trovanje

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N1info
|
10. ruj. 2026. 14:09
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U N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića gostovao je predsjednik Mosta Nikola Grmoja, koji je komentirao odluke Vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića, uvođenje kaznenog djela ekocida te Plenkovićeve poruke nakon prosvjeda.

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Teme
hrvoje krešić n1 studio uživo n1 tv n1tv nikola grmoja video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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