"SULUDA PRIČA"
Grmoja o Plenkovićevim mjerama: Daju 40 eura kako bi ljudi zaboravili da je Vlada dopustila njihovo trovanje
N1info
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10. ruj. 2026. 14:09
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U N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića gostovao je predsjednik Mosta Nikola Grmoja, koji je komentirao odluke Vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića, uvođenje kaznenog djela ekocida te Plenkovićeve poruke nakon prosvjeda.
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