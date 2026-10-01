FOTO, VIDEO / Grad je još uvijek pun smeća: "Do ponedjeljka građani neće ni primijetiti da se ovo dogodilo"

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je za HRT da je bilo malo više otpada nego inače. Uvjerava kako će do ponedjeljka grad izgledati kao i prije štrajka. "Ja ne znam kad u ovom gradu radnici ZET-a i Čistoće nisu odradili svoj posao. Sljedeći ponedjeljak, vjerujte neće ni primijetiti da se ovo dogodilo", rekao je sindikalist.