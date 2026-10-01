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završen štrajk

FOTO, VIDEO / Grad je još uvijek pun smeća: "Do ponedjeljka građani neće ni primijetiti da se ovo dogodilo"

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01. lis. 2026. 14:04
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Reciklažno GIF
reciklažno dvorište

U posljednja tri dana, zbog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, nisu radila niti reciklažna dvorišta. S obzirom na to da je Županijski sud jučer štrajkove proglasio nezakonitim, sve se polako vraća u normalu.

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Radnici Čistoće već su jučer u poslijepodnevnim satima sjeli u kamione i krenuli na posao. Provozili su i tramvaji te autobusi, koji danas voze po normalnom voznom redu.

Pogledajte kako danas izgleda reciklažno dvorište s glomaznim otpadom na Zagorskoj.

Reciklažno dvorište N1
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Posljedica štrajka radnika Čistoće bile su vidljive već drugog dana štrajka, kad se otpad u pojedinim dijelovima grada već počeo gomilati oko punih kanti i kontejnera.

"Molimo građane da višak otpada koji ne stane u spremnike za otpad, kada je moguće, ne iznose i ne odlažu na javne površine, odnosno da odgode odlaganje otpada u spremnike", poručili su iz Holdinga uoči štrajka.

Nakon što je štrajk jučer prekinut, u popodnevnu smjenu izašlo je 150 radnika Čistoće, dok je u treću smjenu izašlo 300-tinjak radnika.

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je za HRT da je bilo malo više otpada nego inače. Uvjerava kako će do ponedjeljka grad izgledati kao i prije štrajka. "Ja ne znam kad u ovom gradu radnici ZET-a i Čistoće nisu odradili svoj posao. Sljedeći ponedjeljak, vjerujte neće ni primijetiti da se ovo dogodilo", rekao je sindikalist.

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Teme
glomazni otpad reciklažno dvorište štrajk štrajk u zagrebu

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