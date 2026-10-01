završen štrajk
FOTO, VIDEO / Grad je još uvijek pun smeća: "Do ponedjeljka građani neće ni primijetiti da se ovo dogodilo"
U posljednja tri dana, zbog štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, nisu radila niti reciklažna dvorišta. S obzirom na to da je Županijski sud jučer štrajkove proglasio nezakonitim, sve se polako vraća u normalu.
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Radnici Čistoće već su jučer u poslijepodnevnim satima sjeli u kamione i krenuli na posao. Provozili su i tramvaji te autobusi, koji danas voze po normalnom voznom redu.
Pogledajte kako danas izgleda reciklažno dvorište s glomaznim otpadom na Zagorskoj.
Posljedica štrajka radnika Čistoće bile su vidljive već drugog dana štrajka, kad se otpad u pojedinim dijelovima grada već počeo gomilati oko punih kanti i kontejnera.
"Molimo građane da višak otpada koji ne stane u spremnike za otpad, kada je moguće, ne iznose i ne odlažu na javne površine, odnosno da odgode odlaganje otpada u spremnike", poručili su iz Holdinga uoči štrajka.
Nakon što je štrajk jučer prekinut, u popodnevnu smjenu izašlo je 150 radnika Čistoće, dok je u treću smjenu izašlo 300-tinjak radnika.
Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je za HRT da je bilo malo više otpada nego inače. Uvjerava kako će do ponedjeljka grad izgledati kao i prije štrajka. "Ja ne znam kad u ovom gradu radnici ZET-a i Čistoće nisu odradili svoj posao. Sljedeći ponedjeljak, vjerujte neće ni primijetiti da se ovo dogodilo", rekao je sindikalist.
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