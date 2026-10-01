Maksim Kamenjecki za N1
Upozorenje iz Kijeva: "Rusija je krenula u totalni rat. Uništavaju sve živo kako bi izazvali katastrofu!"
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Maksim Kamenjecki, profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose. Komentirali su svakodnevne ruske udare na Ukrajinu i ponovne napade na energetsku infrastrukturu.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 32 min.
Najnovije
Oglas
Oglas