Oglas

Maksim Kamenjecki za N1

Upozorenje iz Kijeva: "Rusija je krenula u totalni rat. Uništavaju sve živo kako bi izazvali katastrofu!"

author
N1 Info
|
01. lis. 2026. 14:16
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Maksim Kamenjecki, profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose. Komentirali su svakodnevne ruske udare na Ukrajinu i ponovne napade na energetsku infrastrukturu.

Oglas

Teme
maksim kamenjecki n1tv video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ