Kapetan Smit Machchhar
Ovo je indijski pilot koji je spriječio otmicu aviona: "Istinski heroj. Pokazao je hrabrost i spasio živote!"
Kapetan Smit Machchhar, indijski pilot koji je izboden dok je pomagao spriječiti navodni pokušaj otmice zrakoplova Flydubaija, u svojoj je domovini slavljen kao heroj.
Oglas
"Kapetan Smit Machchhar je HEROJ“, napisao je indijski premijer Narendra Modi na X-u. „Suočen s najvećom opasnošću i unatoč teškim ozljedama, pokazao je golemu hrabrost i nepokolebljivu odlučnost da zaštiti živote drugih.“
„Indija je ponosna na kapetana Machchhara“, dodao je Modi.
Njegovu hrabrost pohvalili su i vodeći indijski mediji.
„Pilot iz Mumbaija koji se pokazao kao heroj“, napisao je Times of India.
„Indijski pilot slavljen nakon što je spriječio navodni napad u pilotskoj kabini na letu Flydubaija“, objavio je India Today.
Voditelj CNN News-18 rekao je tijekom svoje emisije u udarnom terminu: „Gledatelji, ako se 166 Izraelaca večeras vrati kući bez ijedne ozljede, za to mogu zahvaliti hrabrosti samo jednog Indijca, kapetana Smita Machchhara.“
Oglasio se i Netanyahu
Brojni Indijci oglasili su se i na društvenim mrežama kako bi izrazili ponos, piše CNN.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ranije je Machchhara nazvao „istinskim herojem“, rekavši da je pokazao „iznimnu hrabrost“ i spasio živote 174 osobe koje su se nalazile u zrakoplovu.
„Unatoč tome što je izboden i teško ozlijeđen, uzvratio je napadaču, pružio otpor, otvorio vrata pilotske kabine te omogućio putnicima i članovima posade da svladaju napadača – spriječivši katastrofu u zraku“, napisao je Netanyahu na X-u.
Indijsko veleposlanstvo u Rijadu priopćilo je da je „hrabri indijski pilot“ primljen u bolnicu u Tabuku, na sjeverozapadu Saudijske Arabije, gdje mu se pruža liječnička pomoć.
„Još se čeka potpuna informacija o njegovu zdravstvenom stanju, no prema dostupnim informacijama njegovo je stanje stabilno. Nadamo se da će se što prije oporaviti od ozljeda“, objavilo je veleposlanstvo na X-u.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas