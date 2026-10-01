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Kapetan Smit Machchhar

Ovo je indijski pilot koji je spriječio otmicu aviona: "Istinski heroj. Pokazao je hrabrost i spasio živote!"

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01. lis. 2026. 14:04
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Smit Machchhar
Israel's Foreign Ministry / AFP

Kapetan Smit Machchhar, indijski pilot koji je izboden dok je pomagao spriječiti navodni pokušaj otmice zrakoplova Flydubaija, u svojoj je domovini slavljen kao heroj.

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"Kapetan Smit Machchhar je HEROJ“, napisao je indijski premijer Narendra Modi na X-u. „Suočen s najvećom opasnošću i unatoč teškim ozljedama, pokazao je golemu hrabrost i nepokolebljivu odlučnost da zaštiti živote drugih.“

„Indija je ponosna na kapetana Machchhara“, dodao je Modi.

Njegovu hrabrost pohvalili su i vodeći indijski mediji.

„Pilot iz Mumbaija koji se pokazao kao heroj“, napisao je Times of India.

„Indijski pilot slavljen nakon što je spriječio navodni napad u pilotskoj kabini na letu Flydubaija“, objavio je India Today.

Voditelj CNN News-18 rekao je tijekom svoje emisije u udarnom terminu: „Gledatelji, ako se 166 Izraelaca večeras vrati kući bez ijedne ozljede, za to mogu zahvaliti hrabrosti samo jednog Indijca, kapetana Smita Machchhara.“

Oglasio se i Netanyahu

Brojni Indijci oglasili su se i na društvenim mrežama kako bi izrazili ponos, piše CNN.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ranije je Machchhara nazvao „istinskim herojem“, rekavši da je pokazao „iznimnu hrabrost“ i spasio živote 174 osobe koje su se nalazile u zrakoplovu.

„Unatoč tome što je izboden i teško ozlijeđen, uzvratio je napadaču, pružio otpor, otvorio vrata pilotske kabine te omogućio putnicima i članovima posade da svladaju napadača – spriječivši katastrofu u zraku“, napisao je Netanyahu na X-u.

Indijsko veleposlanstvo u Rijadu priopćilo je da je „hrabri indijski pilot“ primljen u bolnicu u Tabuku, na sjeverozapadu Saudijske Arabije, gdje mu se pruža liječnička pomoć.

„Još se čeka potpuna informacija o njegovu zdravstvenom stanju, no prema dostupnim informacijama njegovo je stanje stabilno. Nadamo se da će se što prije oporaviti od ozljeda“, objavilo je veleposlanstvo na X-u.

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Teme
flydubai napad u pilotskoj kabini smit machchhar

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