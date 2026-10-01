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arhitekt za n1

Otto Barić o maksimirskom stadionu: "Da sam ja premijer, ja bih napravio ovo..."

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N1 Info
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01. lis. 2026. 14:07
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Arhitekt Otto Barić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao izabrano idejno rješenje za stadion na Maksimiru na koje pljušte kritike sa svih strana.

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