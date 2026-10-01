arhitekt za n1
Otto Barić o maksimirskom stadionu: "Da sam ja premijer, ja bih napravio ovo..."
Arhitekt Otto Barić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao izabrano idejno rješenje za stadion na Maksimiru na koje pljušte kritike sa svih strana.
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SK
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