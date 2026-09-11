Neće ih se teretiti za ekocid
Habijan: Nakon tragičnog događaja u Drnišu rekao sam da prelazim svojevrsni rubikon
N1info
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11. ruj. 2026. 15:25
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Ministar pravosuđa i digitalne transformacije Damir Habijan gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić, gdje je komentirao izmjene Kaznenog zakona, među kojima su uvođenje ekocida i doživotnog zatvora, ali i pitanje vršnjačkog nasilja nakon najnovijeg napada u zagrebačkoj školi na Voltinom, u kojem su ozlijeđeni učenik i djelatnica škole.
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