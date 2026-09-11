Neće ih se teretiti za ekocid
Habijan o odgovornima za otpad u Gospiću: Procesuirat će ih se po starom zakonu...
N1info
|
11. ruj. 2026. 15:25
|
0komentara
Ministar pravosuđa i digitalne transformacije Damir Habijan gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić, gdje je komentirao izmjene Kaznenog zakona, među kojima su uvođenje ekocida i doživotnog zatvora, ali i pitanje vršnjačkog nasilja nakon najnovijeg napada u zagrebačkoj školi na Voltinom, u kojem su ozlijeđeni učenik i djelatnica škole.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1 h
SK
|
prije 5 h
Najnovije
Oglas
Oglas