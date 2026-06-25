DRAŽEN JAKŠIĆ
Hrvatska u europskom vrhu po potrošnji struje: Sustav je stabilan unatoč vrućinama, cijena električne energije navečer snažno raste
N1 Info
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25. lip. 2026. 15:13
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Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, u N1 studiju kod Tihomira Ladišića, govorio je o opskrbi strujom i stanju elektroenergetskog sustava tijekom velikog toplinskog vala koji je zahvatio i Hrvatsku
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