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DRAŽEN JAKŠIĆ

Hrvatska u europskom vrhu po potrošnji struje: Sustav je stabilan unatoč vrućinama, cijena električne energije navečer snažno raste

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N1 Info
|
25. lip. 2026. 15:13
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Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar, u N1 studiju kod Tihomira Ladišića, govorio je o opskrbi strujom i stanju elektroenergetskog sustava tijekom velikog toplinskog vala koji je zahvatio i Hrvatsku

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Teme
dražen jakšić n1 studio uživo n1 tv tihomir ladišić video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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