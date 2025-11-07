Oglas

RAK PROSTATE

Hudolin i Korak za N1 o potrebi uroloških pregleda kod muškaraca

author
N1 Hrvatska
|
07. stu. 2025. 14:46

Pročelnik Zavoda za onkološku i rekonstruktivnu urologiju KBC Zagreb Tvrtko Hudolin i predsjednik Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate Velimir Korak u N1 Studiju uživo s Natašom Božić komentirali su onkološke bolesti.

Oglas

Teme
N1TV VIDEO n1 studio uživo rak prostate video video strana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ